Street Fighter al cinema | il trailer ai Game Awards 2025 accende subito i fan

Durante i Game Awards 2025 è stato presentato il teaser trailer del nuovo film live-action di Street Fighter, suscitando grande entusiasmo tra i fan. L’anteprima ha rivelato dettagli intriganti sulla produzione, alimentando le aspettative per l’uscita e il ritorno sul grande schermo di uno dei franchise più iconici dei videogiochi.

Il nuovo film live-action dedicato a Street Fighter si è finalmente mostrato con un teaser trailer svelato in anteprima ai Game Awards 2025. Con un gesto a sorpresa, la cerimonia ha ceduto il palco all’intero cast del film, riunito per presentare il primo assaggio di un progetto che intende rilanciare la saga cinematografica con un approccio più fedele allo spirito del videogioco. The cast of the new “Street Fighter” movie at the #GameAwards. pic.twitter.comvqsGRkd8LE — Variety (@Variety) December 12, 2025 L’introduzione, dominata da un’atmosfera carica di energia e da continui ammiccamenti al pubblico, ha subito messo in evidenza il tono giocoso e autoironico della pellicola. Cinemaserietv.it Street Fighter al cinema: il trailer ai Game Awards 2025 accende subito i fan - action dedicato a Street Fighter si è finalmente mostrato con un teaser trailer svelato in anteprima ai Game Awards 2025. msn.com Street Fighter, il teaser trailer del film [HD] - Il nuovo adattamento cinematografico del famoso videogioco della Capcom prodotto da Legendary Entertainment, promette una violenza brutale e trash e al contempo una ... mymovies.it Difficile da scegliere, siamo cresciuti con entrambi. Uno in una fase, l'altro in un'altra. Tanti ricordi con entrambi e tanto divertimento. Voi cosa scegliete? #retrogaming #tekken #streetfighter - facebook.com facebook Street Fighter 6 riceverà un aggiornamento che modifica l'interfaccia per richiamare i classici della serie x.com © Cinemaserietv.it - Street Fighter al cinema: il trailer ai Game Awards 2025 accende subito i fan

Street Fighter Movie - Sneak Peek

Video Street Fighter Movie - Sneak Peek Video Street Fighter Movie - Sneak Peek