Street Fighter | Ai Game Awards 2025 è stato mostrato il primo epico trailer del film live-action!

Durante i Game Awards 2025, Paramount Pictures ha presentato il primo trailer ufficiale del film live-action di Street Fighter, suscitando grande entusiasmo tra i fan. L'evento ha mostrato anche una serie di poster che anticipano l'epico ritorno del celebre franchise nelle sale cinematografiche.

Paramount Pictures ha infiammato i Game Awards 2025 rilasciando il teaser trailer ufficiale e una nuova serie di poster per l’attesissimo film live-action di Street Fighter. Questa volta, la produzione sembra aver puntato tutto su un casting mirato a soddisfare i desideri dei fan, scegliendo attori che non solo incarnano l’iconico aspetto dei personaggi, ma promettono anche di offrire drammi coinvolgenti e, soprattutto, sequenze di combattimento mozzafiato. Il cast stellare del film live-action di Street Fighter. Il nuovo adattamento vanta un elenco impressionante di star di Hollywood, del wrestling e della musica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it