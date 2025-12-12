Strangola la moglie le asporta l’utero e fa a pezzi il corpo poi lo getta in un frullatore | 43enne accusato di aver ucciso l’ex miss Svizzera

Un uomo svizzero di 43 anni è stato accusato di aver ucciso e smembrato la sua ex compagna, Kristina Joksimovic, ex finalista di Miss Svizzera. La vicenda, caratterizzata da atti di estrema violenza, ha sconvolto l’opinione pubblica.

Uno svizzero di 43 anni è stato formalmente accusato di aver ucciso la 38enne, ex finalista di Miss Svizzera, Kristina Joksimovic, tentando di farla a pezzi, asportandole l’utero, provando a distruggerne i pezzi del corpo gettandoli in un frullatore con un composto chimico. Il corpo della donna devastato è stato trovato nella casa dove vivevano i due a Binningen, vicino a Basilea, il 13 febbraio 2024. Come riferisce la Bbc, la Procura di Basilea ha chiuso le indagini a carico dell’uomo, marito della vittima, a cui i giornali assegnano il nome fittizio di Thomas per rispetto delle leggi svizzere sulla privacy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strangola la moglie, le asporta l’utero e fa a pezzi il corpo, poi lo getta in un frullatore: 43enne accusato di aver ucciso l’ex miss Svizzera

