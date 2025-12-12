Stranger Things | The Many Ghosts of Dr Brenner – Lo spin-off a fumetti cancellato per salvare il canone
Una nuova prospettiva sull'universo di Stranger Things potrebbe essere sfuggita ai fan: uno spin-off a fumetti dedicato al misterioso Dottor Brenner, mai realizzato. Questo progetto, cancellato prima di vedere la luce, avrebbe approfondito le origini e i segreti di uno dei personaggi più enigmatici della serie, offrendo uno sguardo più dettagliato sul canone.
Se siete fan di Stranger Things e seguite l’universo espanso del franchise, forse ricorderete la promessa di un spin-off a fumetti di Stranger Things incentrato su uno dei personaggi più enigmatici: il Dottor Brenner. Mentre la serie TV si avvia verso la sua epica conclusione, i fumetti Dark Horse hanno giocato un ruolo cruciale nell’espandere la lore di Hawkins, da The Other Side al crossover con le Teenage Mutant Ninja Turtles. Tuttavia, un progetto specifico, destinato a svelare il torbido passato di “Papà”, è svanito nel nulla. Scomparsa misteriosa: Stranger Things: The Many Ghosts of Dr. Brenner. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
