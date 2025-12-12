Strade sicure bambini felici | approvati 2 progetti di Comuni casertani

Casertanews.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due comuni casertani, San Marcellino e Santa Maria Capua Vetere, sono tra i 27 in Italia ad aver ottenuto finanziamenti dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. I progetti approvati mirano a rendere le strade e le piazze più sicure, promuovendo ambienti ideali per i bambini e le famiglie.

Due comuni casertani, San Marcellino e Santa Maria Capua Vetere, tra i 27 in tutta Italia che hanno ottenuto il finanziamento dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per restituire le strade e le piazze ai più giovani. Con un contributo di 30mila euro ciascuno, i due centri della. Casertanews.it

Le auto più sicure del 2025: la top 10 secondo Euro NCAP

strade sicure bambini feliciLe auto più sicure del 2025: la top 10 secondo Euro NCAP - La Suv della Casa americana ha ottenuto il punteggio combinato più alto in assoluto: 362 punti percentuali. quattroruote.it

Immagine generica

Attraversare le strade | Filastrocche per bambini e ragazzi | #kidssong - Super Coco Italia #5

Video Attraversare le strade | Filastrocche per bambini e ragazzi | #kidssong - Super Coco Italia #5