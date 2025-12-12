Strade e piazze restituite ai bambini | sei comuni della provincia di Napoli finanziati dal Garante

Sei comuni della provincia di Napoli sono stati selezionati tra i 27 finanziati dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito del bando “Strade in gioco”. L’iniziativa nazionale mira a restituire a bambini e ragazzi spazi pubblici liberi e sicuri, promuovendo il gioco e la socializzazione nelle aree urbane.

Spazi creativi a misura di bambino grazie a "Strade in gioco" e Pescara è tra i 27 Comuni a ottenere il finanziamento - È l'unica città abruzzese nell'elenco degli ammessi al bando dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e avrà 30mila euro (così come gli altri 26) per regalare ai più piccoli uno spazio pen ... ilpescara.it Fuori le macchine, dentro giochi e colori: il progetto che restituisce le strade ai bambini - Strade urbane che – anche solo per qualche ora a settimana – si svuotano dalle auto trasformandosi in campi da pallavolo o in enormi "tele" per dipingere. repubblica.it La Fiaccola olimpica illumina strade e piazze della Sardegna – LA MAPPA

