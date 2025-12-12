Storace torna ad Atreju | Chi soffia sull' odio politico

Francesco Storace torna ad Atreju, evento di riferimento della destra italiana, annunciandolo sui social. L’ex governatore del Lazio e attuale commentatore di Libero sottolinea il suo ritorno, evidenziando il tema dello

"Il ritorno ad Atreju": lo annuncia sui social Francesco Storace, ex governatore del Lazio e oggi penna di Libero. Domani sera alle 21.30 sarà sul palco della Sala Giustizia Giusta della kermesse romana di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo per partecipare al dibattito su chi soffia sull'odio politico. Per difendere la libertà di pensiero. Introduce Stefano Cavedagna, europarlamentare di FdI, mentre la moderazione sarà del giornalista Michel Dessì. Insieme a Storace interverranno Francesco Filini, deputato di FdI, il direttore del Tempo Daniele Capezzone, la giornalista Ilaria D'Amico, il direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei e il direttore de L'Unità Piero Sansonetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it