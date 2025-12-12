Stop alla Ztl Crovella e Apperti | Una decisione scellerata

L’ultima ordinanza che sospende la Ztl su via Gasparri e Corso Trieste nei weekend mattutini ha suscitato forti reazioni. Crovella e Apperti definiscono la decisione “scellerata”, evidenziando le conseguenze sulla mobilità e sulla qualità della vita nel quartiere. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione del traffico e della sicurezza urbana.

“Apprendiamo con stupore dell’ultima ordinanza che, di fatto, sopprime la Ztl su via Gasparri e Corso Trieste negli orari mattutini dei weekend. Una decisione scellerata, in totale controtendenza rispetto a qualsiasi buona pratica, che allontana ancora di più la nostra già disastrata Caserta. Casertanews.it #12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Facebook Auto libere nelle strade dello shopping a Genova: “Un successo lo stop alla Ztl in centro” - Genova – I cartelli con la scritta Ztl nell’area compresa tra via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma sono stati coperti in tutta fretta venerdì sera. ilsecoloxix.it