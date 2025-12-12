Startlist staffetta femminile biathlon Hochfilzen 2025 | orario tv streaming il quartetto dell’Italia

Ecco la startlist della staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, seconda tappa della Coppa del Mondo. L’evento si svolgerà sabato 13 dicembre alle 14, con orario, info su tv e streaming, e il quartetto dell’Italia pronto a competere in questa gara.

La seconda giornata del programma di Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si chiuderà domani, sabato 13 dicembre, alle ore 14.15, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con un quartetto rinnovato nell’ordine delle frazioniste. Saranno 20 le formazioni complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri, col pettorale numero 2 dopo la piazza d’onore di Oestersund, saranno, nell’ordine, Hannah Auchentaller all’apertura, Dorothea Wierer nel secondo tratto, Samuela Comola nella terza frazione, e Lisa Vittozzi in chiusura. Oasport.it

