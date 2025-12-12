Startlist gigante Val d’Isere 2025 | orari tv streaming pettorali degli italiani

Domani, sabato 13 dicembre, a Val d’Isere prende il via la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, con il gigante maschile. Ecco la startlist completa, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli atleti italiani per questa importante competizione.

Domani, sabato 13 dicembre, a Val d’Isere, in Francia, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante maschile, con la prima manche che scatterà alle ore 9.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 24 Paesi. La seconda manche, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 13.00. Saranno nel complesso 6 gli italiani al via della prima manche del gigante maschile di Val d’Isere: Alex Vinatzer partirà col 13, Luca De Aliprandini col 15, Giovanni Borsotti col 28, Filippo Della Vite col 31, Tobias Kastlunger col 57 e Simon Talacci col 58. Oasport.it

