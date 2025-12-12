Startlist discesa St Moritz 2025 13 dicembre | orario tv streaming pettorali delle italiane
Ecco l'introduzione richiesta: Sabato 13 dicembre a St. Moritz si svolge la seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara, che inizia alle ore 10, vedrà in pista le migliori atlete del circo bianco, con le pettorali delle italiane tra le protagoniste. Di seguito, orario, tv, streaming e la startlist completa.
Saranno al cancelletto di partenza 57 atlete in rappresentanza di 17 Paesi. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della gara odierna sulle 57 totali al cancelletto di partenza: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52.
