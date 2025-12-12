Startlist discesa St Moritz 2025 13 dicembre | orario tv streaming pettorali delle italiane

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l'introduzione richiesta: Sabato 13 dicembre a St. Moritz si svolge la seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara, che inizia alle ore 10, vedrà in pista le migliori atlete del circo bianco, con le pettorali delle italiane tra le protagoniste. Di seguito, orario, tv, streaming e la startlist completa.

Sabato 13 dicembre a St. Moritz (Svizzera) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda discesa libera femminile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 57 atlete  in rappresentanza di 17 Paesi. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della gara odierna sulle 57 totali al cancelletto di partenza: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi  col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52. Per la seconda discesa femminile di St. Oasport.it

startlist discesa st moritzStartlist discesa St. Moritz 2025 (13 dicembre): orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Moritz (Svizzera) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

startlist discesa st moritzLIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia - 54 Domani si replica: seconda discesa alle 10. oasport.it

startlist discesa st moritz 2025 13 dicembre orario tv streaming pettorali delle italiane

© Oasport.it - Startlist discesa St. Moritz 2025 (13 dicembre): orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

WC 1988 89 SANKT ANTON DOWNHILL HOFLEHNER

Video WC 1988 89 SANKT ANTON DOWNHILL HOFLEHNER