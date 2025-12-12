Star Wars Galactic Racers è stato annunciato per PS5 Xbox Series X|S e PC

Durante i The Game Awards 2025 è stato annunciato Star Wars: Galactic Racers, il nuovo gioco di corse sviluppato da Fuse. Previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il titolo promette di portare l'emozione delle competizioni galattiche nel universo Star Wars.

Durante i The Game Awards 2025 è stato presentato Star Wars: Galactic Racers, il nuovo gioco di corse firmato Fuse, previsto per 2026 su PC, PS5 e Xbox Series XS. Il titolo offre una rivisitazione delle iconiche gare degli sgusci viste in Star Wars: Episodio 1, rendendole più intense, drammatiche e spettacolari rispetto alla versione cinematografica originale pensata per famiglie. La storia del gioco si colloca in un periodo successivo alla caduta dell’Impero, con la galassia in fase di ricostruzione. In questo contesto nasce la Galactic League, un circuito clandestino e non autorizzato in cui i sindacati finanzierebbero gare ad alto rischio e dove solo i più abili e strategici piloti possono emergere come campioni. Game-experience.it

