Star Wars | Fate of the Old Republic annunciato il nuovo GDR single player dal creatore di KOTOR e Mass Effect

Durante i The Game Awards 2025 è stato annunciato Star Wars: Fate of the Old Republic, un nuovo gioco di ruolo single player ambientato nell’epoca della Vecchia Repubblica. Creato dal team dietro KOTOR e Mass Effect, il titolo promette un’esperienza narrativa ricca e coinvolgente in uno dei periodi più affascinanti e meno esplorati dell’universo Star Wars.

Annunciato in grande stile durante i The Game Awards 2025, Star Wars: Fate of the Old Republic si presenta come un nuovo GDR d’azione narrativo single player ambientato nell’era della Vecchia Repubblica, uno dei periodi più affascinanti e meno esplorati della saga. Il progetto è firmato da Arcanaut Studios in collaborazione con Lucasfilm Games e porta la firma di Casey Hudson, figura chiave dell’industria che ha diretto sia l’originale Star Wars: Knights of the Old Republic sia la trilogia di Mass Effect. Un pedigree che ha immediatamente acceso l’interesse dei fan. Il trailer, mostrato in anteprima durante l’evento, apre con una nave spaziale che attraversa la galassia prima di atterrare su un pianeta piovoso e roccioso. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Star Wars: Fate of the Old Republic, annunciato il nuovo GDR single player dal creatore di KOTOR e Mass Effect

Star Wars: Fate of the Old Republic Teaser Trailer

