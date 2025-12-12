Stanza del benessere contro lo stress da studio | l' idea di una scuola di Savona

In risposta allo stress crescente tra gli studenti, l'istituto tecnico industriale nautico Ferraris-Pancaldo di Savona ha ideato una stanza del benessere. Questo spazio dedicato mira a offrire un’oasi di relax e tranquillità, contribuendo al benessere psicofisico degli studenti e migliorando l’ambiente scolastico. Un'iniziativa innovativa per promuovere il benessere nel contesto educativo.

Una stanza del benessere per vincere lo stress da scuola. A Savona, l'istituto tecnico industriale nautico Ferraris-Pancaldo diventa una Spa: in un'aula istituita ad hoc gli alunni possono prenotare corsi di yoga e pilates. "Esperienza fantastica, non pensavo fosse così bello", racconta un'alunna.

