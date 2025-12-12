Stadio Ostiamare la lista civica Gualtieri difende Onorato Campagna diffamatoria ingiustificabile

La Lista Civica Gualtieri prende posizione per difendere l’assessore capitolino Alessandro Onorato, condannando una campagna diffamatoria ritenuta ingiustificabile e offensiva. La questione riguarda accuse rivolte all’amministratore, che sono state giudicate gravemente lesive sia a livello personale che istituzionale.

Ostia, 12 dicembre 2025 – La Lista Civica Gualtieri interviene con una presa di posizione netta a difesa dell’assessore capitolino Alessandro Onorato, denunciando quella che viene definita una campagna diffamatoria “ ingiustificabile e profondamente offensiva ”, non solo sul piano personale ma anche istituzionale. Nel comunicato diffuso dal gruppo civico si parla apertamente di articoli manipolati, privi di fondamento e tali da aver portato a una querela per diffamazione aggravata. Secondo la ricostruzione politica contenuta nella nota, l’attacco nei confronti dell’assessore avrebbe superato i limiti della normale dialettica pubblica, configurandosi come un’azione organizzata e mirata a delegittimarne l’operato. Cdn.ilfaroonline.it Stadio Ostiamare, la lista civica Gualtieri difende Onorato “Campagna diffamatoria ingiustificabile” - Nel mirino della polemica lo stadio Ostiamare e i controlli sugli impianti sportivi comunali ... ilfaroonline.it Il nuovo stadio, i tre campi e un legame unico col territorio: così è rinata l'Ostiamare di De Rossi - Il sapore del calcio, invece, lo respiri non appena ti avvicini al centro sportivo dell’Ostiamare. corrieredellosport.it Stadio Ostiamare, contro Onorato “costruita una vera e propria campagna diffamatoria” roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com #nextmatch ?| 16^ Giornata ??| @termolicalcio1920_official ?| Stadio Gino Cannarsa ??| Ore 14:30 #ostiamare - facebook.com facebook

Tivoli Presentazione Lista Candidati M5S

Video Tivoli Presentazione Lista Candidati M5S Video Tivoli Presentazione Lista Candidati M5S