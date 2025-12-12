St Pauli-FC Heidenheim sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra St. Pauli e FC Heidenheim, valido per il quattordicesimo turno di Bundesliga, si disputerà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30. Un incontro importante nella lotta per la salvezza, con formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare le chance di entrambe le squadre in questa sfida cruciale.

Scontro salvezza valevole per il quattordicesimo turno di Bundesliga che vede il St. Pauli affrontare in casa l'FC Heidenheim. I kiezkicker dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di DFB Pokal hanno trovato un prezioso pareggio contro il Colonia, agguantato nel finale di gara da un gol di Jones. Partita e atteggiamento diverso da quello dell'ultimo mese, ma serve più.

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846 Wett Tipp & Quoten 13.12.2025 - Dieses Aufeinandertreffen findet im Rahmen des 14.