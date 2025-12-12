St Pauli-FC Heidenheim sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra St. Pauli e FC Heidenheim, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 15:30, rappresenta una sfida cruciale per la salvezza nel quattordicesimo turno di Bundesliga. Le due squadre si affrontano in un incontro determinante per la classifica, con formazioni, quote e pronostici pronti a delineare un confronto appassionante.

Scontro salvezza valevole per il quattordicesimo turno di Bundesliga che vede il St. Pauli affrontare in casa l’FC Heidenheim. I kiezkicker dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di DFB Pokal hanno trovato un prezioso pareggio contro il Colonia, agguantato nel finale di gara da un gol di Jones. Partita e atteggiamento diverso da quello dell’ultimo mese, ma serve più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

FC St. Pauli: Heidenheim kommt und Hountondji bleibt in Hamburg - aus Heidenheim zum Kellerduell mit der Chance, den Konkurrenten zu überholen. ndr.de