squadra al lavoro per chiudere il 2025 al top

L’Ascoli di Tomei adesso ci crede e vuole provare a chiudere il suo anno con altre due vittorie. Conquistare l’intera posta in palio consentirebbe infatti ai bianconeri di provare a rosicchiare ancora qualcosa sull’Arezzo ed eventualmente anche sulla capolista Ravenna. Per riuscirci però il Picchio dovrà ripetere la splendida prova messa in campo lunedì scorso in casa contro il Forlì. Adesso anche il reparto offensivo si è sbloccato con alcuni dei suoi uomini migliori. Gori e D’Uffizi hanno impresso le firme sulle reti vincenti. Le illuminazioni di Rizzo Pinna, invece, sono state capaci di tagliare le linee avversarie con una semplicità disarmante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net