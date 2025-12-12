Spunta un nuovo cartello stradale con un rombo bianco | a cosa serve e perché fare attenzione

Un nuovo cartello stradale con un rombo bianco su sfondo blu sta comparendo sempre più frequentemente nelle strade europee. La sua presenza desta curiosità e richiede attenzione, ma a cosa serve esattamente? In questo articolo, analizziamo il significato di questo segnale e le precauzioni da adottare durante la guida.

Sulle strade europee si sta sempre di più diffondendo un nuovo cartello recante l'immagine di un rombo bianco su sfondo blu. Molti automobilisti si imbattono in esso senza tuttavia saperne il significato. In Italia, ad esempio, è ancora totalmente sconosciuto, ma non è detto che presto non lo vedremo spuntare anche in qualche via nostrana. A quanto pare il nuovo cartello stradale arriva dagli Stati Uniti. Ha cominciato ad essere installato in Francia e, pian piano, sta comparendo anche in Germania e in Spagna. Le prime sperimentazioni sono state fatte nelle città di Grenoble, Lione e Strasburgo, e da allora il rombo su sfondo blu viene sempre più utilizzato in varie strade europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spunta un nuovo cartello stradale con un rombo bianco: a cosa serve e perché fare attenzione

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la porta: ecco di chi si tratta | PM News #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Milan, spunta un nuovo nome per la porta: è Hugo del Corinthians Vai su X

Spunta un nuovo cartello stradale con un rombo bianco: a cosa serve e perché fare attenzione - Sulle strade francesi sta comparendo sempre più spesso un cartello con un rombo bianco su sfondo blu: ecco qual è il suo significato e quali sono le sue origini ... Scrive msn.com

In Europa è arrivato un nuovo cartello stradale. Ha un significato molto importante - Questo nuovo segnale è sempre più diffuso in tante strade europee. Secondo msn.com

COSA INDICA QUESTO CARTELLO STRADALE?

Video COSA INDICA QUESTO CARTELLO STRADALE? Video COSA INDICA QUESTO CARTELLO STRADALE?