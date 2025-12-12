Sproporzioni in manovra pochi fondi all’editoria E il cinema limita i tagli

L'articolo analizza le disparità nelle politiche di finanziamento e tagli tra il settore cinematografico e l'editoria, evidenziando come il cinema abbia ottenuto una riduzione dei tagli rispetto alle previsioni iniziali, mentre l'editoria riceve invece pochi fondi. La situazione mette in luce una sproporzione che suscita riflessioni sulle priorità di investimento pubbliche.

Roma, 12 dicembre 2025 – La sproporzione è evidente. Due pesi e due misure. Da una parte il settore del cinema, che ridimensiona i tagli annunciati in manovra portandoli da 150 a 90 milioni, quasi un dimezzamento. Dall’altra l’ editoria, settore strategico per la vita democratica, che raccoglie meno della metà di quanto era previsto: una sessantina di milioni in tutto nell’emendamento presentato dal governo in Commissione Bilancio, contro i 125 previsti da quelli presentati da Forza Italia e FdI. Una dote che non soddisfa per niente gli editori. “ I 60 milioni aggiuntivi previsti per l’editoria non sono assolutamente sufficienti per contrastare la crisi che investe i giornali – commenta Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg –. Quotidiano.net

