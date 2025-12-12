Sprazzi d’ottimismo | la destra americana guarda a Reagan non a Trump

L'articolo analizza come la destra americana stia riscoprendo i valori e l’eredità di Reagan, lasciando momentaneamente da parte l’appeal di Trump. In un contesto politico in evoluzione, si evidenziano le dinamiche tra passato e presente, tra nostalgie conservatrici e nuove sfide ideologiche, nel tentativo di ridefinire un'identità politica più consolidata.

Al direttore - Caro Cerasa, che batticuore quando ho sentito cantare i compagni "Bella Ciao" contro la presenza dell'editore Passaggio al Bosco e del suo catalogo nazifascista alla fiera "Più libri più liberi". E che commozione quando li ho sentiti cantare "Francamente me ne infischio" (di Mogol e Gianni Bella) per la presenza di Sandro Teti Editore – la tipografia italiana del Cremlino – e del suo catalogo nazifascista duginiano. Resistenza à la carte. Prezzi modici e servizio gratis. Michele Magno A proposito di resistenza. Ieri sul sito del Corriere, Federico Rampini ha offerto uno sprazzo di ottimismo.

