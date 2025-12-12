Sposa bambina e madre a 12 anni genitori a processo | clan di Silvio la portò fuori regione per abortire

Un'inchiesta giudiziaria riguarda un caso di violenza e costrizione su una minorenne di 12 anni, coinvolgendo i genitori della ragazza e del ragazzo con cui fu costretta a sposarsi. Il procedimento si focalizza su accuse di abusi e pratiche illegali, evidenziando le dinamiche di un presunto clan che avrebbe portato la giovane fuori regione per abortire.

A processo con l'accusa di violenza sessuale sono andati i genitori della ragazzina, 12 anni all'epoca, e quelli del ragazzo con cui era stata costretta a sposarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Goli Kouhkan, l'ex sposa bambina iraniana condannata a morte, non sarà giustiziata quotidiano.net/luce/attualita… #Iran #DirittiUmani

Iran: uccise il marito, ex sposa bambina evita l'esecuzione. La famiglia dell'uomo ha perdonato la 25enne - facebook.com

Sposa a 10 anni: madre salva figlia da nozze combinate in Bangladesh - Milano: il padre della bambina voleva darla in sposa a un cugino 22enne in Bangladesh. Scrive affaritaliani.it

Bambina incinta a 12 anni, l'accusa di violenza sessuale. La famiglia rom e lo sfogo della piccola: «Voglio piangere» - Arriva in tribunale il caso della "sposa bambina", vittima di violenza sessuale e rimasta incinta ad appena 12 anni. Segnala ilmessaggero.it

Uomo di 45 anni sposa bambina di 12 anni: le reazioni della folla [Esperimento sociale]

