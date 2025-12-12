Sporting Lisbona-AVS SAD sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Turno agevole per i campioni in carica?

Sabato 13 dicembre 2025, lo Sporting Lisbona affronta l’AVS SAD nel match valido per il turno di campionato. I campioni in carica si trovano di fronte a un avversario sulla carta agevole, l’ultima in classifica e ancora senza vittorie stagionali. Ecco tutte le formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Sabato notte lo Sporting Lisbona può approfittare di un turno non troppo complesso, almeno sulla carta: al Josè Alavalade arriverà l’AVS, ultima in classifica con soli 3 punti conquistati e ancora incapace di vincere una singola partita. Probabilmente per i campioni di Portogallo in carica questa partita “morbida” arriva al momento giusto: l’emergenza infortuni si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Sporting Lisbona vs AVS – 13 Dicembre 2025 - Alle 21:30 del 13 Dicembre 2025, lo Stadio José Alvalade ospita l'attesa sfida di Primeira Liga tra Sporting Lisbona e AVS.

