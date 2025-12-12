Sport in tv oggi venerdì 12 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Scopri gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 12 dicembre, con la guida di OA Sport. Ti presentiamo orari, programmi e modalità di visione in streaming, per seguire tutte le competizioni senza perdere neanche un istante. Una giornata ricca di sport ti aspetta, con aggiornamenti e coperture complete per vivere ogni momento al massimo.
Oggi, venerdì 12 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Sport invernali a farla da padroni con la Coppa di sci alpino femminile a St. Moritz a monopolizzare la scena. Sofia Goggia sfida la sua grande amica, Lindsey Vonn, per svettare nella prima discesa della stagione. In primo piano anche la Coppa del mondo di biathlon, sci di fondo e di speed skating. Spazio anche ai campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta, al basket con la Virtus Bologna impegnata in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oggi all’UNIBAS di Potenza per il convegno “Lo sport come stile di vita” organizzato dal CONI Basilicata, presieduto da Giovanni Salvia: un momento di confronto sul ruolo centrale dello sport nella salute e nella crescita delle nostre comunità. È fondamentale r - facebook.com Vai su Facebook
Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d Vai su X
Sport in tv oggi (venerdì 12 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 12 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it scrive
Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 dicembre 2025: anticipi di A, Super G maschile e Gigante donne - Consulta il palinsesto completo degli eventi di calcio, sci alpino, pallavolo e altri sport trasmessi oggi in diretta TV. Scrive sport.virgilio.it