Sport in tv oggi venerdì 12 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri il palinsesto sportivo di venerdì 12 dicembre con la guida completa di OA Sport. In questa giornata, potrai seguire gli eventi più attesi in TV e streaming, con orari e dettagli su come accedere alle trasmissioni. Resta aggiornato per vivere appieno tutte le competizioni in programma.

Oggi, venerdì 12 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Sport invernali a farla da padroni con la Coppa di sci alpino femminile a St. Moritz a monopolizzare la scena. Sofia Goggia sfida la sua grande amica, Lindsey Vonn, per svettare nella prima discesa della stagione. In primo piano anche la Coppa del mondo di biathlon, sci di fondo e di speed skating. Spazio anche ai campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta, al basket con la Virtus Bologna impegnata in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

