Sport in tv oggi | il programma di questo venerdì 12 dicembre
Questo venerdì 12 dicembre offre un ricco palinsesto di sport in tv, con numerosi eventi da seguire. Dalla pallacanestro al calcio, passando per altre discipline, ecco tutto ciò che gli appassionati non devono perdere oggi. Scopri il programma completo e preparati a vivere una giornata all'insegna dello sport, comodamente da casa.
Giornata ricca di appuntamenti per lo sport in tv: ecco l’intero programma di questo venerdì 12 dicembre e tutti gli eventi da non perdere. Tanto calcio, basket e non solo per venerdì 12 dicembre. Inizia ufficialmente il weekend e con esso arrivano tanti e diversi eventi da non perdere. Di seguito tutti i dettagli con gli orari e l’intera copertura televisiva e streaming. Sport in tv oggi: il programma ricco di appuntamenti di questo venerdì 12 dicembre. 04.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): halfipe uominidonne – Diretta streaming su Discovery+. 09.40 Nuoto, Campionati italiani invernali in vasca corta 2025: seconda giornata (sessione diurna) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10. 🔗 Leggi su Sportface.it
