Spinazzola rimarca | Benfica? È mancata energia! poi l’annuncio in diretta per l’Udinese

In una squadra vincente non servono solamente giovani. È necessaria anche una componente di giocatori esperti e leader di spogliatoio, che possano indicare la via nei momenti meno semplici. Nel Napoli una figura del genere è Leonardo Spinazzola, classe 1993 con alle spalle una carriera di alto livello, avendo indossate le maglie di Juventus, Atalanta e Roma, prima di giungere al Napoli. L’esterno 32enne ha parlato in esclusiva a ‘Radio CRC’ del momento dei partenopei. Spinazzola a Radio CRC: “Il Benfica aveva un’altra energia rispetto a noi”. L’esterno partenopeo si è prima soffermato sulla sconfitta col Benfica, parlando della partita e del difficile cammino in Champions. Spazionapoli.it