Spinazzola | Il Benfica aveva più energie ora pensiamo all’Udinese

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Spinazzola ha analizzato le differenze di energia tra le due squadre, sottolineando la maggiore vivacità degli avversari. Ora, il focus è rivolto alla prossima sfida contro l’Udinese, con l’obiettivo di recuperare le energie e migliorare le prestazioni in vista del prossimo impegno.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Dal primo minuto contro il Benfica si è visto che loro avevano un’altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata a noi un po’ di gamba, un po’ di brillantezza”. Lo ha detto l’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola a Radio Crc, emittente partner del club. Rientrato dopo un infortunio, Spinazzola sottolinea: “ Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci e quindi dobbiamo ragionare un passo alla volta. Anteprima24.it

