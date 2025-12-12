Spinazzola e Politano si candidano per Udine spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex Repubblica

Due calciatori dell'Italia, Spinazzola e Politano, si candidano per una maglia a Udine, spingendo anche Vergara e Lucca, desideroso di riscattarsi da ex. La situazione del Napoli richiede interventi immediati, mentre la corsa alle convocazioni si fa più intensa in vista delle prossime sfide.

Se il Napoli non si regge in piedi, urgono contromisure. Serve gente fresca. Quelli che hanno tirato la carretta nell’ultimo mese, sono quasi stramazzati a Lisbona messi sotto dal Benfica ( quinta sconfitta consecutiva in Champions ) che soprattutto nel primo tempo andava a mille (nella ripresa non ce n’è stato nemmeno bisogno). Che farà Conte per Udinese-Napoli in programma domenica alle ore 15? Per Repubblica Napoli Lobotka non dovrebbe farcela, rientra Gutierrez che è il solo recuperato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex (Repubblica)

Spinazzola per Olivera Politano per Beukema - facebook.com Vai su Facebook

BENCH: Contini, Ferrante, Spinazzola, Jesus, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. Vai su X

Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex (Repubblica) - Lobotka non ce la fa, l'unico rientro è quello di Gutierrez. Scrive ilnapolista.it

Italia, Politano out: Gattuso chiama Spinazzola - Un premio all'ottimo avvio di stagione: Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Secondo corrieredellosport.it