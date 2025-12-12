Spinazzola | dal primo minuto si è visto che il Benfica aveva un’altra energia Mourinho l’ho trovato ringiovanito

Leonardo Spinazzola ha commentato l'andamento della partita contro il Benfica, evidenziando l'energia superiore degli avversari. Il giocatore ha anche condiviso le sue impressioni su Mourinho, descrivendolo come ringiovanito. Le sue parole arrivano dopo il match di Champions e in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese.

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Radio Crc dopo il match perso di Champions contro il Benfica e l’avvicinarsi della prossima partita di campionato, contro l’Udinese. Le parole di Spinazzola. Su Benfica-Napoli: « Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto. Mourinho? L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito. Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ilnapolista.it

