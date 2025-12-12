Spinazzola | Con il Benfica è mancata energia ora testa solo all’Udinese
Leonardo Spinazzola riflette sulla prestazione del Napoli contro il Benfica, sottolineando la mancanza di energia. L’esterno azzurro si concentra ora sulla prossima sfida contro l’Udinese, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione per il futuro.
"> Leonardo Spinazzola analizza il momento del Napoli e guarda avanti. Il laterale azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, soffermandosi prima sulla sconfitta europea contro il Benfica e poi sui prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Supercoppa. «Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia – spiega Spinazzola a Radio CRC – arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto». Napolipiu.com
RADIO CRC - Napoli, Spinazzola: "Contro il Benfica è mancata la brillantezza, crediamo nel passaggio del turno in Champions, Udinese? Squadra fisica, ma sappiamo cosa fare" - Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Benfica- napolimagazine.com
Spinazzola: «dal primo minuto si è visto che il Benfica aveva un’altra energia. Mourinho l’ho trovato ringiovanito» - Le parole di Leonardo Spinazzola dopo il match perso dal Napoli contro il Benfica e l'avvicinarsi della prossima partita, contro l'Udinese. ilnapolista.itIl Napoli scende in campo così Olivera vince il ballottaggio su Spinazzola Confermatissimo Lang assieme a Neres nel tridente d'attacco. Politano ancora in panchina #BenficaNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook#Mourinho, frecciata a #Conte: "Noi più freschi? È una scusa. Vi svelo cosa ho detto a #Spinazzola e #McTominay" x.com