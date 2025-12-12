Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 12 al 14 dicembre

Ecco un breve weekend ricco di eventi a Livorno, dal 12 al 14 dicembre. Tra manifestazioni culturali, spettacoli e iniziative per tutti i gusti, questa guida raccoglie le occasioni imperdibili per vivere appieno il fine settimana in città. Scopri cosa aspettarti e pianifica al meglio le tue giornate.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 12 al 14 dicembre (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).La grande mostra su Fattori a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

SPECIALE WEEKEND DI SANTA LUCIA ?Sabato 13 e Domenica 14 a pranzo Ecco a voi le nostre proposte, in aggiunta alla nostra carta, disponibili anche per asporto? Per info e prenotazioni: 0432-987499/333-9967554 Via Sottocastello 26, A - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 dicembre a Legnano e nell’Alto Milanese - LEGNANO – Sabato 13 e domenica 14 dicembre il Castello di Legnano si trasformerà per due giorni nel villaggio di Babbo Natale, grazie all’allestimento della Croce Rossa. Riporta legnanonews.com

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 12 al 14 dicembre - Eccellenze enogastronomiche protagoniste all'evento "Ar ... Come scrive salernotoday.it

5 COSE DA FARE AD ATENE #shortsitalia #shorts #athens

Video 5 COSE DA FARE AD ATENE #shortsitalia #shorts #athens Video 5 COSE DA FARE AD ATENE #shortsitalia #shorts #athens