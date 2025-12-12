Spazio Leonardo ambisce al mercato dei lanciatori? Ecco cosa lo fa pensare

L'interesse di Leonardo verso il mercato dei lanciatori spaziali si fa sempre più evidente, mentre l'Europa politica fatica a raggiungere un'unità stabile. Nel frattempo, l'industria spaziale europea dimostra determinazione e chiarezza di intenti, puntando a sviluppare soluzioni innovative per il settore.

Se l’Europa politica stenta ancora a dare segnali concreti di unità, l’industria, dal canto suo, sembra avere le idee chiare sul futuro. Anche più di quanto non racconti apertamente, almeno finora. Dal palco di Atreju, Roberto Cingolani ha rivelato ulteriori dettagli su due dei dossier più sensibili a cui Leonardo sta lavorando, segnatamente il Michelangelo Dome e il progetto Bromo. Entrambi condividono l’impostazione europea che contraddistingue ormai da tempo la strategia di piazza Monte Grappa, che mira a ridurre la frammentazione industriale sul continente e a porre le basi per un’armonizzazione di strategie, sforzi e linee programmatiche. Formiche.net

