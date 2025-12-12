Spari nella notte al Don Bosco | ferito un ragazzo di 19 anni

Una nuova notte di violenza nel quartiere Don Bosco, a Roma. Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco all’interno di un cortile condominiale in via Calpurnio Pisone, vicino a via Tuscolana. L'episodio si aggiunge a una serie di episodi di criminalità che interessano la zona, sollevando preoccupazioni tra residenti e autorità.

Nuova notte di violenza nel quartiere Don Bosco, a sud-est della Capitale. Un ragazzo di 19 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del cortile condominiale di un palazzo in via Calpurnio Pisone, nei pressi di via Tuscolana. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte tra l'11 e il 12 dicembre, ed è attualmente oggetto di indagine da parte della Squadra Mobile di Roma. La dinamica dell'agguato. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane – che poco prima aveva trascorso la serata con amici in un locale della zona – sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi di pistola, uno alla gamba sinistra e uno al ginocchio, mentre si trovava nel cortile del condominio dove abita o stava facendo ritorno.