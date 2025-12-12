Spari in strada a Milano vigilante viene minacciato con un coccio di bottiglia e apre il fuoco | Voleva il mio smartphone

Un episodio di tensione e violenza si è verificato nel quartiere Qt8 di Milano, dove una guardia giurata ha aperto il fuoco dopo essere stata minacciata con un coccio di bottiglia da un rapinatore intenzionato a rubarle lo smartphone. L'incidente ha provocato un grande trambusto tra i residenti, con esplosioni di colpi e grida lungo le strade.

Un trambusto, delle grida poi una serie di boati per le strade del quartiere Qt8, a Milano. Una guardia giurata avrebbe sparato una decina di pallottole nel tentativo di fermare un rapinatore che, poco prima, aveva tentato di rubargli il cellulare. È avvenuto intorno alle 5.40 di mattina di venerdì 12 dicembre di fronte all’istituto scolastico della zona, che data l’ora era ancora chiuso. Il racconto della guardia giurata. Al momento gli unici elementi che hanno gli inquirenti sono quelli forniti dalla guardia giurata. Stando a quanto ha raccontato, un uomo originario del Nord Africa lo avrebbe sorpreso alle spalle e minacciato con un coccio rotto di bottiglia provando a farsi consegnare lo smartphone per poi fuggire. 🔗 Leggi su Open.online

