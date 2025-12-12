Sparatoria all’alba a Milano | vigilante reagisce alla rapina ed estrae la pistola

All’alba di questa mattina a Milano si è verificata una sparatoria durante una rapina. Intorno alle 5.40, una guardia giurata ha reagito all’aggressione estraendo la pistola, causando un episodio che ha suscitato grande attenzione in città. La vicenda si sta sviluppando con dettagli ancora da chiarire.

Milano, 12 dicembre 2025 – Sparatoria questa mattina, all’alba, a Milano. Erano le 5.40 quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da una guardia giurata, che ha poi riferito di essere stata rapinata. Sparatoria all'alba a Milano: il video L'episodio è avvenuto tra via Martino Bassi e via Lovere, zona Qt8??????, nei pressi del plesso scolastico pubblico ma quando era ancora chiuso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato allertati dalla richiesta di soccorso al 112 inviata dello stesso vigilante. insieme agli agenti anche un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, che poi è rientrata senza pazienti perché nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it