Sparatoria all' alba a Milano | il video

Una sparatoria si è verificata all'alba a Milano, coinvolgendo una guardia giurata e un rapinatore. L'episodio, avvenuto tra via Martino Bassi e via Lovere nella zona Qt8, ha visto la guardia sparare almeno cinque colpi di pistola. Ecco il video dell'intervento e i dettagli dell'accaduto.

Una guardia giurata spara ha sparato almeno 5 colpi di pistola all'indirizzo di un rapinatore. L'episodio è avvenuto via Martino Bassi e via Lovere, zona Qt8.

