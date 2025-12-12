Sparatoria all' alba a Milano | il video

Ilgiorno.it | 12 dic 2025

Una sparatoria si è verificata all'alba a Milano, coinvolgendo una guardia giurata e un rapinatore. L'episodio, avvenuto tra via Martino Bassi e via Lovere nella zona Qt8, ha visto la guardia sparare almeno cinque colpi di pistola. Ecco il video dell'intervento e i dettagli dell'accaduto.

Una guardia giurata spara ha sparato almeno 5 colpi di pistola all'indirizzo di un rapinatore. L'episodio è avvenuto via Martino Bassi e via Lovere, zona Qt8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sparatoria all alba a milano il video

© Ilgiorno.it - Sparatoria all'alba a Milano: il video

