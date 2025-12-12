Spalletti spunta fuori una discussione in campo con quel giocatore della Juve Cosa è successo?

Durante Napoli-Juventus, si sono verificati momenti di tensione tra Luciano Spalletti e un giocatore bianconero, rivelati dalle telecamere di DAZN. Di Gregorio e Spalletti sono stati protagonisti di alcuni retroscena che emergono dagli sguardi e dai commenti durante e dopo la partita, conclusa con la vittoria dei partenopei.

Di Gregorio e Spalletti protagonisti nei retroscena di Napoli-Juventus. La situazione attuale Le telecamere di DAZN in "Bordocam" hanno offerto uno sguardo esclusivo su Napoli-Juventus, match terminato 2-1 per i partenopei, mostrando tensioni e momenti di frustrazione nello spogliatoio e in campo. Luciano Spalletti ha manifestato la propria irritazione fin dai primi minuti, segno di

