Spaccio di droga tra Napoli e provincia presi due pusher insospettabili

L'attività di spaccio di droga tra Napoli e provincia, condotta da persone apparentemente insospettabili e senza precedenti penali, è stata oggetto di recenti operazioni delle forze dell'ordine. I carabinieri stanno monitorando attentamente porti e autostrade per contrastare il traffico di ingenti quantità di stupefacenti, evidenziando come anche soggetti insospettabili possano essere coinvolti nel fenomeno.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo spaccio di droga da parte di insospettabili incensurati nel mirino dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno tenendo sotto controllo porti e autostrade attraverso i quali arrivano e viaggiano quintali di stupefacenti. Due gli arresti dei carabinieri eseguiti stanotte: il primo nella zona orientale di Napoli, nel quartiere Ponticelli dove i militari, in un circolo ricreativo abusivo, hanno trovato 40 confezioni chiuse termicamente con all'interno cocaina. Nel cassetto di una piccola scrivania anche 175 euro in contanti, rotoli di plastica trasparente e bustine auto-sigillanti.

