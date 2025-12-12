Spaccata nel ristorante in centro | porta sventrata per rubare fondo cassa tablet e mance dei dipendenti

Nel cuore del centro storico di Ravenna, il ristorante Babaleus è stato vittima di una spaccata notturna, durante la quale sono stati sottratti fondi cassa, tablet e mance dei dipendenti. L'episodio si inserisce in una serie di furti simili che stanno interessando la zona, suscitando preoccupazione tra i locali e le forze dell'ordine.

Ancora una spaccata nel centro storico di Ravenna. Il colpo è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì al ristorante Babaleus, in vicolo Gabbiani. Grande lo sgomento da parte di titolari e dipendenti, la mattina seguente di fronte allo spettacolo che si era materializzato davanti ai loro. Ravennatoday.it

