Sovraffollamento in carcere il sindacato di polizia penitenziaria Spp | Con il quarto posto letto la situazione si aggraverà
Il sovraffollamento nelle carceri italiane continua a preoccupare, con il carcere di via Burla a Parma che si avvicina alla sua capienza massima di 840 detenuti. Il sindacato di polizia penitenziaria Spp segnala che l'introduzione di un quarto letto potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, sollevando questioni di sicurezza e di tutela dei diritti dei detenuti.
Sovraffollamento nel carcere di via Burla e aumento fino alla capienza di 840 detenuti. Lo ha anticipato Parmatoday nei giorni scorsi, riportando anche la posizione delle Camere Penali di Parma, oltre che di quella del Garante Regionale Roberto Cavalieri. Ora anche il sindacato di polizia. Parmatoday.it
Sovraffollamento in carcere, il sindacato di polizia penitenziaria Spp: "Con il quarto posto letto la situazione si aggraverà"
Sovraffollamento in carcere, il sindacato di polizia penitenziaria Spp: "Con il quarto posto letto la situazione si aggraverà" - Il segretario provinciale Angelo De Marianis: "Portare i turni a 8 ore, in netto contrasto con le normative contrattuali, indurrà il personale alla esasperazione operativa" ... parmatoday.it
Lecce, nel carcere due suicidi in pochi giorni: «quando un detenuto si toglie la vita è una sconfitta» - L'allarme arriva dal Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria «tra il silenzio di tutte le autorità a cui ci siamo rivolti» ... lagazzettadelmezzogiorno.itPistoia. Suicidio in carcere, Sos dal sindacato e dalla politica: “Interventi rapidi e urgenti” di Daniela Gori La Nazione, 8 dicembre 2025 Sovraffollamento e mancanza di sostegno psicologico: sono i temi su cui si concentra l’attenzione dopo l’ennesimo suicidio - facebook.com facebook
Napoli - Sovraffollamento carceri, protesta sindacato Polizia Penitenziaria (09.09.13)