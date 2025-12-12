South of Midnight è in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2 è ufficiale

South of Midnight si prepara a conquistare nuovi giocatori, annunciando il suo approdo anche su PS5 e Nintendo Switch 2. La conferma, arrivata a sorpresa poco prima dei The Game Awards, svela un'uscita prevista per il 2026 e amplia le possibilità di fruizione di questo atteso action adventure.

South of Midnight diventa ufficialmente multipiattaforma: a sorpresa, a pochi minuti dall’inizio dei The Game Awards, Compulsion Games ha confermato che il suo action adventure approderà nel 2026 anche su PlayStation 5 e sulla nuova Nintendo Switch 2. La comunicazione è stata diffusa senza trailer e con un semplice post sui social ufficiali dello studio, lasciando dubbi sulla tempistica: potrebbe trattarsi di un annuncio anticipato rispetto a quanto previsto per lo show di Geoff Keighley. Ulteriori chiarimenti potrebbero emergere nelle prossime ore. Già pubblicato ad aprile su PC, Xbox Series XS e incluso nel catalogo Game Pass, South of Midnight ( qui trovate la nostra recensione ) rappresenta la produzione più ambiziosa di Compulsion Games dopo Contrast e We Happy Few. 🔗 Leggi su Game-experience.it