South of Midnight è in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2 è ufficiale

Game-experience.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

South of Midnight si prepara a conquistare nuovi giocatori, annunciando il suo approdo anche su PS5 e Nintendo Switch 2. La conferma, arrivata a sorpresa poco prima dei The Game Awards, svela un'uscita prevista per il 2026 e amplia le possibilità di fruizione di questo atteso action adventure.

South of Midnight diventa ufficialmente multipiattaforma: a sorpresa, a pochi minuti dall’inizio dei The Game Awards, Compulsion Games ha confermato che il suo action adventure approderà nel 2026 anche su PlayStation 5 e sulla nuova Nintendo Switch 2. La comunicazione è stata diffusa senza trailer e con un semplice post sui social ufficiali dello studio, lasciando dubbi sulla tempistica: potrebbe trattarsi di un annuncio anticipato rispetto a quanto previsto per lo show di Geoff Keighley. Ulteriori chiarimenti potrebbero emergere nelle prossime ore. Già pubblicato ad aprile su PC, Xbox Series XS e incluso nel catalogo Game Pass, South of Midnight ( qui trovate la nostra recensione ) rappresenta la produzione più ambiziosa di Compulsion Games dopo Contrast e We Happy Few. 🔗 Leggi su Game-experience.it

south of midnight 232 in arrivo su ps5 e nintendo switch 2 232 ufficiale

© Game-experience.it - South of Midnight è in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2, è ufficiale

