sottrazione asset banca centrale di russia fa causa a euroclear

La Banca Centrale di Russia ha avviato una causa legale contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca. La disputa riguarda la sottrazione di asset, sollevando questioni di natura finanziaria e legale tra le due istituzioni. La vicenda evidenzia le tensioni nel settore dei servizi di clearing e custodia dei titoli a livello internazionale.

sottrazione asset banca centraleRussia, la Banca Centrale fa causa a Euroclear su asset congelati: quanto rischia di perdere Mosca - La Banca Centrale di Russia fa causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca sui beni congelati di Mosca. Lo riporta msn.com

sottrazione asset banca centraleLa Banca Centrale russa fa causa a Euroclear: «Usare gli asset russi per l’Ucraina è illegale» - La Banca di Russia ha dichiarato che le intenzioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dei suoi asset sono illegali ... Lo riporta open.online

