Sotto sfratto gli esercenti del Mercato Comunale di viale Monza | Non vogliamo un altro centro commerciale

Gli esercenti del Mercato Comunale di viale Monza sono stati notificati di sfratto, suscitando preoccupazioni sulla futura destinazione dell’area. La società So.Ge.Mi. ha acquistato 15 mercati cittadini dal Comune di Milano e, lo scorso ottobre, ha inviato le lettere di sfratto, alimentando il timore di una trasformazione che possa alterare l’identità storica del mercato.

So.Ge.Mi. ha acquistato dal Comune di Milano 15 mercati cittadini e lo scorso ottobre ha inviato la pec di sfratto agli esercenti del Comunale di viale Monza. I residenti hanno spiegato a Fanpage.it i timori per quello che era diventato un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La casa è ora sotto sequestro. La distruzione prima dello sfratto. Dieci famiglie illese per miracolo - facebook.com Vai su Facebook

Barberino di Mugello, si fa esplodere in casa: era sotto sfratto. Un sms alla proprietaria e poi il boato Vai su X

Sotto sfratto gli esercenti del Mercato Comunale di viale Monza: “Non vogliamo un altro centro commerciale” - ha acquistato dal Comune di Milano 15 mercati cittadini e lo scorso ottobre ha inviato la pec di sfratto agli esercenti del Comunale di viale ... Scrive fanpage.it

Mercato di viale Monza. Proroga fino al 30 aprile. Poi i lavori di restyling: "Resti un presidio sociale" - Le proteste di esercenti e habitué della struttura che hanno creato un comitato. Segnala msn.com

Pavia, bando per gli spazi del mercato ipogeo: si rischia la battaglia legale

Video Pavia, bando per gli spazi del mercato ipogeo: si rischia la battaglia legale Video Pavia, bando per gli spazi del mercato ipogeo: si rischia la battaglia legale