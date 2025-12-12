Sostituzione di persona e truffe all' Enel ma il giudice ' stoppa' l' accusa | assolto imprenditore

Il 11 dicembre si è conclusa davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza relativa a Mariano Corvino, imprenditore di Mondragone. Accusato di sostituzione di persona e truffe all’Enel, il giudice ha deciso di interrompere il procedimento, portando all’assoluzione dell’imprenditore.

Si è celebrata ieri, 11 dicembre, dinanzi alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza conclusiva del procedimento a carico di Mariano Corvino, imprenditore di Mondragone conosciuto in città per la gestione di diverse attività commerciali. L’uomo era accusato. Casertanews.it Sostituzione di persona e truffe all'Enel ma il giudice 'stoppa' l'accusa: assolto imprenditore Sostituzione di persona e truffe all'Enel ma il giudice 'stoppa' l'accusa: assolto imprenditore - Il tribunale ha detto che gli elementi raccolti non fossero idonei a configurare alcuna responsabilità penale a carico dell'uomo ... casertanews.it Pericolo truffe: ecco le raccomandazioni di Enel - In seguito ad alcune segnalazioni di tentativi di truffa, sia telefonici che porta a porta, provenienti da Grosseto e da alcune zone del territorio provinciale, Enel Energia torna a fornire ... grossetonotizie.com Ora sono chiamati a rispondere a vario titolo di sostituzione di persona, di uso di atto falso e induzione in errore del pubblico ufficiale - facebook.com Facebook

Trani | Truffa con sostituzione di persona

Video Trani | Truffa con sostituzione di persona Video Trani | Truffa con sostituzione di persona