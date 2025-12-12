Sostenibilità al via ' Energia in Franciacorta' | progetto per famiglie vulnerabili

Nasce 'Energia in Franciacorta', un progetto volto a sostenere le famiglie vulnerabili attraverso un fondo di 60mila euro per il pagamento di bollette e iniziative di educazione ai consumi. Promosso da Banco dell'energia, Fondazione Lgh, Cogeme Spa e Associazione Riuso 3, coinvolge 11 Comuni del Sud Ovest bresciano per favorire solidarietà e consapevolezza.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Un fondo di 60mila euro per il pagamento di bollette di luce e gas e la promozione di un percorso di educazione e consapevolezza per i consumi: nasce 'Energia in Franciacorta', il progetto realizzato grazie all'accordo tra Banco dell'energia, Fondazione Lgh, Cogeme Spa e Associazione Riuso 3, ente attuatore dell'iniziativa 'Banco del riuso', un servizio orientato alla solidarietà e alla condivisione, al non spreco, al riutilizzo degli oggetti e delle risorse e alla promozione delle capacità individuali, con il coinvolgimento di 11 Comuni del Sud Ovest bresciano. Il progetto si propone l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari a rischio di povertà, anche energetica, grazie al contributo di Fondazione Lgh, fondazione del gruppo A2A attiva in Lombardia, tra i fondatori della Fondazione Banco dell'energia. Iltempo.it

