Sostegno alle donne gli ospedali di Foligno e Spoleto ottengono i due bollini rosa | la motivazione

“Iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione; servizi dedicati alla tutela delle donne vittime di violenza e l’impegno costante nel miglioramento della qualità dell’accoglienza, della degenza e delle cure”: sono queste alcune caratteristiche dei servizi rivolti alle donne, sia come qualità. Perugiatoday.it

Ancora due bollini rosa agli ospedali di Foligno, Spoleto e Orvieto

Ancora due bollini rosa agli ospedali di Foligno, Spoleto e Orvieto - L’Azienda Usl Umbria 2 conferma il proprio impegno nel miglioramento dei servizi dedicati alla salute femminile. umbria24.it

Due bollini rosa per gli ospedali di Foligno, Spoleto e Orvieto - L'Usl Umbria 2 conferma il proprio impegno nella qualità dei servizi rivolti alle donne: i tre ospedali aziendali di Foligno, Spoleto e Orvieto hanno ottenuto quest'anno il prestigioso riconoscimento ... ansa.it

Tre nuovi sportelli al servizio della comunità e delle donne: sabato l’inaugurazione a Latina nella nuova sede del consigliere regionale Angelo Tripodi LATINA - Latina si arricchisce di tre nuovi e significativi servizi dedicati al benessere e al sostegno delle don - facebook.com facebook

Sul consenso libero delle donne. Se Meloni ritira il sostegno commette un errore (di S. Thanopulos) x.com