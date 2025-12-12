Sostanza urticante spruzzata in una scuola a Milano evacuati studenti e dipendenti | 5 persone intossicate

Questa mattina a Milano, una scuola è stata evacuata dopo che qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante. L'episodio ha causato l'intossicazione di cinque persone, tra studenti e dipendenti. L'intervento delle autorità è in corso per gestire la situazione e accertare i dettagli dell'incidente.

Stamattina una scuola di Milano è stata evacuata. Qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante. Cinque persone risultano intossicate. Fanpage.it Sostanza urticante spruzzata in una scuola a Milano, evacuati studenti e dipendenti: 5 persone intossicate - Qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante e questo ha causato allarme e l'intervento dei soccorsi. fanpage.it FLASH: Milano, cento evacuati alla scuola Cardano e 5 persone lievemente intossicate: il sospetto di una sostanza urticante - Circa cento persone tra alunni, docenti e personale scolastico fuori dall’edificio in via Giulio Natta. affaritaliani.it PADOVA – SOSTANZA URTICANTE NELL’ARIA: EVACUATO IL CENTRO MEDICO Allarme al centro medico Synlab di via Zanchi a Padova per una sostanza urticante diffusa nell’aria: lo stabile è stato evacuato dai Vigili del Fuoco e messo in sicurezza. Il per - facebook.com Facebook

Milano, sostanza urticante spruzzata a scuola: sintomi di irritazione per una decina di studenti

Video Milano, sostanza urticante spruzzata a scuola: sintomi di irritazione per una decina di studenti Video Milano, sostanza urticante spruzzata a scuola: sintomi di irritazione per una decina di studenti