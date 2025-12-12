Sostanza urticante spruzzata in una scuola a Milano evacuati studenti e dipendenti | 5 persone intossicate

Questa mattina a Milano, una scuola è stata evacuata dopo che qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante. L'episodio ha causato l'intossicazione di cinque persone, tra studenti e dipendenti. L'intervento delle autorità è in corso per gestire la situazione e accertare i dettagli dell'incidente.

