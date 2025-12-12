Sospesi tra Bruxelles e Mosca l’Italia sceglie l’Europa | gli asset di Putin restano bloccati

L’Italia si trova in un momento decisivo tra Bruxelles e Mosca, affrontando la questione degli asset di Putin ancora congelati nell’UE. La delicata situazione evidenzia le tensioni e le sfide legate alle misure economiche e politiche imposte contro la Russia, sottolineando l’importanza di una posizione strategica e condivisa a livello europeo.

La complessa e delicata questione riguardante il destino degli attivi sovrani russi immobilizzati all'interno dell'Unione Europea è giunta a un momento cruciale. Dopo un periodo di incertezza e di cautela diplomatica che aveva lasciato planare il dubbio sulla sua reale intenzione, il governo italiano guidato da Giorgia Meloni si è orientato verso un voto favorevole al regolamento proposto. Questo regolamento non è una decisione finale sull'utilizzo dei fondi, ma costituisce il primo e fondamentale passo per garantire che tali ingenti risorse finanziarie rimangano immobilizzate a tempo indeterminato.