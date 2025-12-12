Sos sanità a Lacchiarella In 1.891 sono senza medico

A Lacchiarella, oltre il 20% della popolazione, circa 1.900 persone su 9.000, è senza medico di famiglia. Questa situazione evidenzia una criticità nel sistema sanitario locale, lasciando molte persone senza un punto di riferimento medico e sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria nel comune.

In un Comune di poco più di 9mila abitanti, sono 1.900 le persone senza il medico di famiglia. Si tratta di circa il 22% della popolazione, ossia 1 cittadino su 5. Sono questi i numeri dell'emergenza sanitaria a Lacchiarella, nel Sud Milano, dove 1.891 persone sono orfane del proprio dottore di riferimento. Le cifre sono state rese note dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in risposta ad un'interrogazione presentata dal capogruppo regionale dei Cinque Stelle, Nicola Di Marco. Una situazione di difficoltà, quella di Lacchiarella, che si è creata in seguito al pensionamento di ben tre dottori, fra la scorsa primavera e l'estate, "ma che abbiamo subito cercato di affrontare, in sinergia con l'Asst – precisa la sindaca Antonella Violi –.